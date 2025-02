Internews24.com - Motta sul filo del rasoio, la panchina del tecnico bianconero a forte rischio

di Redazioneè suldel. I recenti risultati negativi tra cui l’eliminazione dalla Champions mettono ala sua permanenza inLa situazione in casa Juventus non è delle migliori, dopo le quattro vittorie di fila tra cui quella contro l’Inter è arrivato il pesante ko contro il PSV nella gara di ritorno dei playoff di Champions League. Il risultato ha condannato i bianconeri all’eliminazione dalla competizione. Secondo la Gazzetta dello Sport, la stagione non entusiasmante e gli scarsi risultati avrebbero messo ala permanenza disullajuventina, il futuro delè infatti appeso ad un, l’ancora di salvezza potrebbe essere il raggiungimento del quarto posto in classifica. Ecco quanto spiegato dalla Rosea.SITUAZIONE– «Obbligo Champions, la Juve vuole la svolta.