Sport.quotidiano.net - Motocross. Il pilota sedicenne Niccolò Mannini stupisce ancora tutti. Trionfo nella seconda prova degli Internazionali d’Italia

Miglior avvio di stagione non se lo poteva augurare, ilsenese diche, approdato in sella ad una TM ufficiale, si appresta ad affrontare un 2025 già snodo cruciale della sua ancor breve carriera.foto) ha infatti trionfatoe decisivaclasse 125, disputata a Montevarchi, su una pista resa difficilissima dalle abbondanti piogge dei giorni precedenti. Lo studente dello scientifico Galilei ha disputato una gara impeccabile: miglior tempo nel proprio gruppo di qualifiche, ha dominato gara 1, conducendola dal primo all’ultimo metro e costringendo all’errore gli avversari che lo inseguivano. Nonostante la giovanissima età,mancheè stato molto intelligente: si è tenuto a lungo nel terzetto di testa e quando, nel finale, si è reso conto di non avere il ritmo ideale, ha lasciato sfogare i rivali, classificandosi quarto, posizione che gli ha consentito di imporsiclassifica assoluta.