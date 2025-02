Ilgiorno.it - Mostra di costruzione di mattoncini Lego, la più grande in Europa: dove, quando e biglietti

Rescaldina (Milano), 21 febbraio 2025 – Amanti dei, siete pronti? Inaugura oggi ladi costruzioni di– la piùin– nel Centro Commerciale Rescaldina (via Palmiro Togliatti, Ingresso Parcheggio coperto, piano terra), in provincia di Milano. Su una superficie di ben 1500 m², l’evento propone oltre 100 modelli incredibili, realizzati con 8 milioni di. E sarà visitabile fino al 13 aprile. La primaè stata inaugurata nel 2013 e, negli ultimi 5 anni, è stata visitata da oltre 5 milioni di persone in 10 paesi europei. Molti modelli, comprese le costruzioni da oltre un milione dicolorati, sono stati progettati e costruiti proprio per le nostre mostre in Italia che, in totale, contengono 10 milioni di pezzi, trasportati da 10 camion.