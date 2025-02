Ilprimatonazionale.it - Mosca e Usa: “i soliti sospetti” vogliono spartirsi di nuovo l’Europa

Roma, 21 feb – “La più grande beffa che il Diavolo abbia mai fatto al mondo è stata quella di convincere tutti che non esiste“. O almeno averlo fatto credere ai Russi. O magarinon ci ha mai creduto alla storiella del “Grande Satana“. Sono i. Sta di fatto che da alcuni giorni i maggiori opinionisti (e propagandisti) dicelebrano le «ginocchiate» inferte aldalla nuova linea Trump.e Stati Uniti: iVi ricordate il colpo di scena del famoso film di Bryan Singer, “The Usual Suspects” del 1995? Lo zoppicante e “apparentemente” tardo Verbal è in realtà il boss che ha raccontato a tutti una storiella inventata. Difficile non ripensarci in questo momento storico, dove tutta la narrazione messa in piedi riguardo al conflitto Russo-Ucraino e sui suoi players sembra rivelarsi: il Grande Satana americano, il corruttore dei costumi, l’alfiere del degrado dei valori, non è più tale.