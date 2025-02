Ilrestodelcarlino.it - Morto Giuseppe Spagnulo, il killer di Antonio Cianfrone

Ascoli, 21 febbraio 2025 – E’questa notte, all'ospedale Mazzoni di Ascoli,, l’uomo condannato all’ergastolo per la morte dell’ex maresciallo dei carabinieri, freddato in un agguato mentre faceva jogging sulla pista ciclopedonale a San Pio X, a Spinetoli. Condizioni di salute e questioni legali Le sue condizioni di salute erano da tempo considerate critiche, tanto che nonostante la condanna all’ergastolo, il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia aveva deciso di concedergli i domiciliari, per motivi di salute. La notizia era piombata a Spinetoli scuotendo la piccola comunità. La vita dia Spinetoliaveva 58 anni, era arrivato a Spinetoli, dove all’inizio svolgeva i lavori socialmente utili e successivamente era diventato operaio del Comune, nel 1994.