Morti sul lavoro, in Emilia Romagna quasi 700 dal 2019”

Bologna, 21 febbraio 2025 - "Cinque sì per i diritti e la libertà". Parte la campagna referendaria della Cgilsui quesiti die cittadinanza. Da lunedì inizierà la fase operativa: “Stiamo formando 350 comitati territoriali e, unendo i comitati aziendali, puntiamo ad arrivare almeno a mille. Tutto questo per informare i cittadini sui quesiti dele della cittadinanza e quindi arrivare al quorum”, annuncia Massimo Bussandri, segretario generale Cgil. Infortuni sul: i numeri In realtà, siccome uno dei quesiti dei referendum proposti dalla Cgil riguarda la sicurezza sul, è stato presentato anche il rapporto dell’Osservatorio regionale. “700 infortuni sulmortali dala oggi (circa un centinaio nel solo 2024, ndr); in media sono cinqueogni 100mila abitanti.