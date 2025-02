Ilgiorno.it - Morte Ramy, l’amico Fares Boudizi denuncia 4 carabinieri: “Speronamento volontario”

Milano – Lo "fu causa volontaria della caduta della moto da me condotta e dunque delle lesioni da me patite". Lo scrive, il ragazzo alla guida dello scooter su cui viaggiava ancheElgalml poi morto al termine dell’inseguimento, nellapresentata in Procura a carico di quattroletta dall'Agi. "Ritengo che il fatto sia pienamente provato sia dai video delle telecamere di vigilanza stradale acquisiti nell'ambito del procedimento iscritto per l'ipotesi di omicidio stradale sia dalla ricostruzione svolta dalla polizia locale di Milano che, a pagina 2 della consulenza del 24.11.2024 con riferimento alla dinamica scrive testualmente: "Quando entrambi i veicoli si trovavano nell'area di manovra dell'intersezione, si verificava la collisione laterale tra la parte anteriore del fianco sinistro del veicolo B la parte posteriore del fianco destro del veicolo A.