Lanazione.it - Morte di Giorgo Bedini, il giallo della dinamica: si indaga sulla gru

Leggi su Lanazione.it

Carrara, 21 febbraio 2025 – Non sono state ravvisate carenze o avarie alla gru che si è ribaltata schiacciando Giorgio, l’ottantaduenne titolareMarmi che ha perso la vita mercoledì pomeriggio nel piazzalesua azienda mentre caricava un blocco da quaranta tonnellate su un camion. Ieri mattina gli operatori del servizio Pisll, il reparto Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoroAsl, ieri mattina sono tornati nel piazzale per gli ultimi rilievi. Due le ipotesi sule circostanze in cuiha perso la vita: o è stato sbalzato fuori dalla cabina, o è rimasto schiacciato nel tentativo di scendere dal mezzo una volta resosi conto che si sarebbe ribaltato. Resta da capire sestesse caricando il blocco senza aver agganciato la cintura di sicurezza, o se l’abbia sganciata nel tentativo di scendere dalla gru.