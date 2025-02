Ilgiorno.it - Morta sulla zip-line Fly Emotion a Bema: “Gravi violazioni, carenze di sicurezza e formazione del personale carente”

Sondrio, 21 febbraio 2025 – “Irregolarità sistematiche e, sia tecniche che gestionali”, “disulle attrezzature e documentali” e ancora “delgravemente” e “negligenza tecnica e organizzativa” nelle fasi che hanno preceduto il tragico lancio che il 5 maggio dello scorso anno costò la vita a Ghizlane Moutahir, la donna di origini marocchine di 41 anni precipitata nel vuoto a pochi metri dalle nipoti che la stavano aspettando all’arrivo dell’esperienza-Fly, la ziptra i comuni orobici di Albaredo per San Marco e, sopra la valle del Bitto. I rilievi contenuti nella relazione tecnica degli ingegneri Paolo Pennacchi e Marco Leati, nominati dal procuratore di Sondrio, Piero Basilone, e dal sostituto Daniele Carli Ballola, per far lucetragedia sono pesantissimi.