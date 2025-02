Lanazione.it - Morta dopo aver mangiato un salume, paura tra i consumatori. Ma il lotto era stato ritirato

Leggi su Lanazione.it

Città di Castello (Perugia), 20 febbraio 2025 – Ha demolto scalpore la vicenda relativa al caso di listeria presente in un insaccato che, un anno fa, portò alla morte di una sessantenne, Assunta Cammarota, residente nel comune di Città di Castello, zona San Leo Bastia. L’eco mediatica seguita alla notizia ha inevitabilmente alimentato paure tra i. La Procura di Perugia ha indagato per omicidio colposo il produttore della “coppa di suino” incriminata, il titolare di un’azienda di Arezzo. Per lui il pm ha chiesto il rinvio a giudizio ma ancora non è stata fissata l’udienza preliminare. Va per questo chiarito che, ildi soprassata in questione (in commercio tra febbraio e marzo 2024) eraimmediatamentedal mercato. Si parla di circa un quintale di insaccati per i quali eraemanato il richiamo, col conseguente ritiro dagli scaffali di vendita.