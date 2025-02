Ilgiorno.it - Moreschi di Vigevano, vendita straordinaria: 16mila scarpe ancora in magazzino. Ecco quando e dove

(Pavia) – È in programma domani dalle 10 alle 19 all’ex-calzaturificiodi via Cararola la prima delle tre vendite straordinarie, previste anche per i fine settimana successivi, della merce rimasta dei magazzini. Il brand della scarpa di lusso “made in”, passato di proprietà qualche anno fa e dichiarato fallito in estate, ha nei magazzinipaia di. A stabilire la, così come già nel periodo che ha preceduto le feste natalizia, è stato il curatore fallimentare. In quella occasione laaveva fruttato circa un milione di euro. Erano state vendute infatti circa 9mila paia dipiù articoli di pelletteria come giacche, cinture, portafogli. Ora da questa nuoval’obiettivo è quello di poter ottenere nuovi fondi. Ciò che rimarrà potrà essere venduta all’asta con base di partenza da un milione e 800 mila euro.