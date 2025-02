Sport.quotidiano.net - Monza si tinge d’azzurro. Boattin carica la nazionale: "Indossare questa maglia è un privilegio per tutte»

Lisa, 28 anni a maggio, ha coronato i suoi sogni: giocare in Serie A e in, riempire la bacheca con trofei di squadra e individuali. E ancora non basta: "Quando vinci non vorresti fermarti mai, è una sensazione incredibile. Voglio continuare a farlo con la Juventus, dando il mio contributo in campo e fuori, con il sogno di farlo anche con la: avrebbe un valore inestimabile". Come si sta a Coverciano? Inizia la Nations League. "Bene, quando non vieni per un po’ inizia a mancare, finalmente siamo tornate. Qui c’è sempre un bel clima, quando indossi laazzurra è così: tra noi stiamo veramente molto bene, clima sereno, siamo tranquille e felici". Cosa vuol dire Azzurro? "Difficile da spiegare. Siamo atlete, sportive, che rappresentano il proprio paese e questo è il punto più alto.