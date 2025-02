Ilgiorno.it - Monza libera dalle barriere. Ecco la città a misura di tutti: pronto maxi piano di interventi

Sarà un anno significativo aper l’abbattimento dellearchitettoniche. Forte è l’attesa per l’ascensore dell’Arengario (progettato dall’archistar Stefano Boeri) che potrebbe vedere i cantieri partire, ma non solo. Sono in programma tratti di marciapiedi da sistemare in via Buonarroti (con 3.700 metri quadri di nuova pavimentazione) e in via Romagna (per circa 2.400 metri quadrati), la nuova passerella ciclopedonale in via Aquileia e altriancora da progettare. In tutto il valore dei lavori per la rimozione diarchitettoniche corrisponderà al 10% degli incassi derivati da oneri di urbanizzazione, per una stima di quasi un milione e mezzo di euro. Almeno questo è l’indirizzo che vuole tenere l’amministrazione, che in Consiglio ha dato chiarimenti in merito su interrogazione del consigliere di Civicamente Paolo Piffer.