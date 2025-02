Sport.quotidiano.net - Montevarchi. Domenica al Brilli Peri arriva il Livorno

Leggi su Sport.quotidiano.net

Arezzo, 21 febbraio 2025 – Dopo il terzo pareggio consecutivo, ildi mister Atos Rigucci si apprestaad ospitare al "" la corazzataper quella che si preannuncia la sfida più calda della 25esima giornata di Serie D Girone E. Una gara complicata sulla carta per la giovane compagine valdarnese(22,3 di età media) che dovrà dare il massimo per strappare punti importanti in ottica salvezza soprattutto dopo i recenti risultati altalenanti. I rossoblù infatti non vincono precisamente da un mese, da quel 1-0 esterno contro il Ghiviborgo del 19 Gennaio. Da allora gli uomini di Rigucci hanno raccolto 3 punti su 12 disponibili, figli di tre pareggi e una sconfitta. La classifica nonostante ciò rimane corta e la lotta per la permanenza nella categoria rimane più serrata che mai con otto squadre separate da appena 7 punti.