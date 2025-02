Lanazione.it - Monteroni, incendio nel ristorante: clienti ‘pompieri’ salvano il locale

(Siena), 21 febbraio 2025 – “Ringraziare i? Più di un grazie va detto a chi era mercoledì sera nel nostro”, le prime parole con il cuore gonfio di gratitudine di Elisabetta Lippi, titolare insieme al marito Paolo Monaci del’La Galera’, nella centralissima via Roma. E’ stato per il loro intervento rapido e senza badare alle fiamme se i danni non sono risultati ancora più gravi. “Ho tecnici e operai qui a lavoro, credo che serviranno venti giorni, forse anche un mese per sistemare tutto. Ovviamente danneggiato l’impianto elettrico”, racconta la proprietaria. Nonostante l’della cappa della cucina, ha comunque potuto toccare con mano che esiste ancora solidarietà fra i cittadini. Che anche di fronte a una situazione di pericolo si può ricevere aiuto e sostegno da chi, magari, in quel momento può limitarsi semplicemente a scappare, mettendosi al sicuro.