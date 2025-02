Lanazione.it - Montemurlo Basket torna al successo. E ora c’è Lanari

Una vittoria e una sconfitta per le squadre pratesi impegnate nel campionato di Divisione Regionale 1 maschile. Laalsuperando a domicilio per 74-60 il Castelfranco Frogs e difendendo il secondo posto in graduatoria nel girone A, a quota 28 punti al pari della Cestistica Audace Pescia, dietro alla capolistaCalcinaia (32 punti). Avvio di gara confusionario. Notte fonda per gli ospiti montemurlesi, che nei primi minuti sprofondano fino a -16, salvo poi limitare il passivo alla fine del primo quarto (20-8). Nel secondo quartoaggiusta la mira, ma Castelfranco continua a tirare con percentuali altissime e si va al riposo lungo sul 42-31. Al rientro in campo dagli spogliatoi i biancorossi si rianimano e piazzano addirittura il sorpasso, chiudendo la frazione avanti 48-51.