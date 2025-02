Bergamonews.it - Montelungo, si vede la luce: sottoscritto il fondo di investimento e in estate l’avvio dei lavori

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Pronto il “Chiuso diImmobiliare Alternativo” dedicato alla. Prove di avvicinamento all’atto conclusivo di una lunga partita, quella che ha praticamente attraversato tre mandati amministrativi, dalla Giunta Tentorio, passando per quella del Gori uno e due, fino ad arrivare a quella in carica, Carnevali, chiamata, nel presente, a portare a compimento un impegno di cui, peraltro, molto si è parlato anche in campagna elettorale. Un atto formale importante, dunque, quello che concretamente segue alla delibera resa pubblica da Palazzo Frizzoni, la cui discussione è stata portata in Giunta la scorsa settimana. Le volontà contenute si concretizzeranno così nella giornata di oggi, venerdì 21 febbraio, con l’atto notarile che porterà tutte le parti in causa a firmare per la nascita di unimmobiliare partecipato nel quale, ciascun attore protagonista della partita, si impegnerà a fare la sua parte.