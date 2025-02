Ilfattoquotidiano.it - Montaruli abbaia e Delmastro cerca ‘un giudice a Berlino’: resto basito dalla loro mancanza di rispetto

Rimango davveronel leggere e vedere episodi sgradevoli, ripugnanti e vomitevoli, che offendono ogni persona di sano intelletto. In un talk show c’era un dibattito politico tra due parlamentari, quando una gentile donna ha iniziato adre ogni qualvolta che l’altro parlamentare tentava di parlare. Non conoscevo la gentile donzella. Ma incuriositomi ho fatto una riin rete e ho appreso con sconcerto che la imitatrice del cane era pregiudicata per aver riportato una condanna per peculato, con sentenza passata in giudicato.La parlamentare in questione si chiama Augusta, deputata di Fratelli d’Italia. Una volta quando, ci si rivolgeva a un parlamentare, lo si apostrofava con Onorevole. Oggi, di quell’onorevole non è rimasto un granché. Eppure nella nostra Costituzione si citano “Disciplina e onore”.