MonsterVerse | Delroy Lindo nel cast del nuovo film

Iling legato al prossimodelha prodotto in queste ore l’ingaggio del vetarano.Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, l’attoreè l’ultima new entry del sequel senza titolo di Godzilla e Kong: IlImpero. La fonte nel riportare la notizia ha aggiunto che il suo ruolo potrebbe essere collegato a quello di Kaitlyn Dever, ovvero il suo superiore alla Monarch. Curiosamente,fa anche parte deldi I Peccatori (Sinners),in cui recita Jack O’Connell, altromembro deldel prossimo.In aggiunta a questoaggiornamento, THR ha anche riferito che i personaggi di O’Connell e Dever potrebbero essere fratelli.Il– ad oggi ancora senza un titolo ufficiale – è stato ufficializzato a giugno 2024, ed in quell’occasione Warner Bros e Legendary hanno pensato bene di fissare una data d’uscita nel 2027.