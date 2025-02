Game-experience.it - Monster Hunter Wilds, Capcom svela date ed orari di sblocco e preload su PS5, Xbox e PC

Manca ormai pochissimo al lancio diha rivelato ufficialmente lee gliper loed ildelle versioni digitali su PS5,Series XS e PC. Gli utenti console potranno iniziare a giocare alla mezzanotte del 28 febbraio, indipendentemente dal fusoo. Per i giocatori PC, invece, l’accesso sarà disponibile a partire dalle 06:00 del mattino in Italia.Per evitare attese al momento del lancio, è possibile scaricare in anticipo i file di gioco grazie al. Il download anticipato sarà disponibile dalle 06:00 di mercoledì 26 febbraio su PC eSeries XS, mentre gli utenti PlayStation 5 potranno avviarlo a partire dalla mezzanotte dello stesso giorno, ovvero esattamente 48 ore prima dell’uscita ufficiale.Per chi ha già prenotato il gioco, il processo disarà piuttosto semplice: basterà accedere al negozio digitale della propria piattaforma, cercare, e avviare il download quando l’opzione sarà disponibile.