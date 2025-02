Tpi.it - Mogol: “Non intendevo offendere Giorgia, volevo solo aiutarla e gratis”

Leggi su Tpi.it

: “Nontorna a parlare diper chiarire le sue recenti dichiarazioni che avevano sollevato un polverone. Il paroliere, infatti, in un’intervista durante il programma radiofonico Un Giorno da Pecora, su Radio 1, aveva criticato la cantante, la quale secondo lui “usa troppo la voce. Che, per carità, è bellissima ma la usa come si faceva in passato: la voce deve esser credibile per quello che dice, è la credibilità che riesce ad emozionare”.Interpellato da LaPresse,ha voluto chiarire meglio il suo pensiero: “Il discorso è molto semplice. Si può cantare facendo ascoltare la voce e si può cantare per comunicare. Nel mondo adesso si canta per comunicare. Quello che importa è essere credibili.ha una bellissima voce, è una bellissima ragazza, però canta forse un po’ troppo e quindi è meno credibile.