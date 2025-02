Lanazione.it - Modifiche alla circolazione e alla sosta dei Veicoli in occasione della partita di calcio Montevarchi-Livorno

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 21 febbraio 2025 –deiindiIn vistadi, che si terrà domenica 23 febbraio, presso lo stadio comunale “Brilli Peri”, si comunicano ai cittadini importantideinelle zone limitrofe, stabilite con ordinanza n. 52/2025, a seguito del tavolo tecnico tenutosi in Questura. Leviabilità entreranno in vigore dalle ore 12.00 alle ore 19.00 di domenica 23 febbraio. In particolare, sarà vietato il transito e lain piazzale S. Allende e nelle vie adiacenti allo stadio “Brilli Peri”, ad eccezione delle auto al seguito dei tifosi delle due squadre di. Le strade interessate dalle limitazioni sono: Divieto di transito e diin Via Gramsci (tra l'intersezione con via MartiriLibertà e il numero civico 53), Via MartiriLibertà e Via Unità d’Italia (tra l'intersezione con via MartiriLibertà e piazzale S.