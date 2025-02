Modenatoday.it - Modena, Mandelli: "La partita con lo Spezia ci deve dare fiducia. Riavere i tifosi con noi sarà un plus"

Leggi su Modenatoday.it

Domani ilimpegnato sul campo del Cittadella, un diretto avversario per la salvezza diretta ma anche per un possibile posto ai playoff vista la classifica cortissima, infatti i canarini sono distanti 3 punti sia dai playout che dai playoff, i veneti seguono ad un punto. Per i.