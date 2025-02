‘MIXERSTORIA – La Storia siamo noi’ celebra Caterina Caselli

Leggi su Funweek.it

Il 21 e il 28 febbraio – alle 11.20 su Rai 3 – MIXER– Lanoicon due puntate dal titolo Qualcuno mi può giudicare la carriera di. Il Casco d’oro della musica italiana, una cantante straordinaria che ha segnato un’epoca.Dopo anni lontano dalle scene, nel 1998,torna in televisione, in un programma voluto fortemente da Giovanni Minoli. È un pezzo di televisione da conservare, un’antologia sulla sua vita e la sua carriera.racconta tra duetti e interviste con colleghi e giovani talenti che lei stessa ha scoperto e lanciato. In queste due puntate, emergono i tanti talenti di: cantante, musicista, conduttrice, manager, produttrice discografica. LEGGI ANCHE: ‘Mixer’, Giovanni Minoli intervista Paolo Conte all’Olympia di Parigi nel 1989A pochi giorni dalla fine del Festival di Sanremo, Lanoi vuole omaggiare la canzone italiana rappresentata dai tanti amici diche parteciparono a suo tempo alla trasmissione: Orietta Berti, Iva Zanicchi, Paolo Conte, Raf, Elisa, Andrea Bocelli, Umberto Tozzi, Francesco Guccini, Gerardina Trovato e tanti altri.