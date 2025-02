Ilrestodelcarlino.it - Mister Semplici:: "Dovremo fare una gara eccellente"

"La partita perfetta non esiste. Diciamo che perbene contro il Sassuolo serve una partita, dentro la quale non andranno fatti errori". Quando incrocia il Sassuolo, Leonardonon vince mai (sette incroci, 5 perse e 2 pareggiate lo score) ma chissà, sembra dire alla vigilia, che non sia la volta buona. La ‘sua’ Samp resta attardata in classifica, ma in casa ha vinto le ultime due gare disputate e, aggiunge, "davanti al nostro pubblico ci teniamo auna grande prestazione". Basterà, ‘una grande prestazione’, per affondare la corazzata neroverde? Non è dato saperlo, oggi, ma l’allenatore della Samp parte proprio da lì, e dal momento dei suoi, per dire che "è giusto guardare al valore del Sassuolo ma anche a quanto stiamo facendo noi, alla nostra voglia di riscatto dopo l’immeritato stop di Bolzano e a qualità che, se espresse, renderanno la vita difficile alla squadra di Grosso".