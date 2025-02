Mistermovie.it - Mister Movie | Trailer italiano The Accountant 2 con Ben Affleck

Warner Bros. Pictures ha finalmente rilasciato il poster e ilufficiale di The2, attesissimo sequel del thriller d’azione diretto da Gavin O’Connor. Il film vede il ritorno di Bennei panni di Christian Wolff, affiancato da Jon Bernthal, J.K. Simmons, Cynthia Addai-Robinson e Daniella Pineda. L’uscita nelle sale italiane è fissata per il 24 aprile 2025.Un nuovo caso per Christian WolffIn questo secondo capitolo, Christian Wolff torna in azione quando un vecchio conoscente vieneiosamente ucciso, lasciandogli un criptico messaggio: trova il contabile. Deciso a scoprire la verità, Wolff si ritrova coinvolto in una pericolosa indagine che lo porterà a confrontarsi con una rete di spietati assassini pronti a tutto pur di mantenere nascosti i loro segreti.