Mister Movie | The Monkey | il nuovo horror di Osgood Perkins nasconde una scena post-credit sorprendente

L’ultimo filmdi, The, sta già facendo parlare di sé ancora prima della sua uscita ufficiale. Tratto da un racconto di Stephen King del 1980, il film ha attirato l’attenzione non solo per il talento del regista, già acclamato per Longlegs (2024), ma anche per la sua, che ha destato grande curiosità tra gli appassionati del genere.Spiegazione dellas di TheThesegue la storia di due fratelli gemelli che, dopo aver trovato unaiosa scimmia a molla, scatenano una serie di morti inspiegabili all’interno della loro famiglia. Venticinque anni dopo, quando eventi simili si ripetono, i due si riuniscono per tentare di fermare la maledizione del macabro giocattolo.Un collegamento tra Thee il prossimo film diUna delle sorprese più interessanti del film è la sua, che, secondo le prime recensioni, fornirebbe un’anteprima del prossimo progetto di, intitolato Keeper.