Mister Movie | The Monkey e la scena finale | La scimmia è davvero distrutta?

Il film Theoffre una rivisitazione cupa e intensa della storia originale di Stephen King, culminando in unche lascia il pubblico con molte domande e un senso di inquietudine persistente. Dopo una lunga battaglia contro il potere maledetto dellagiocattolo, gli eventi sembrano raggiungere un epilogo, ma alcuni dettagli suggeriscono che l’incubo potrebbe non esserefinito.Thedel film: La?Nella, Hal crede di aver finalmente sconfitto la maledizione. Dopo aver affrontato e visto la fine del fratello Bill, l’uomo si libera dell’oggetto infernale, gettandolo in un luogo apparentemente sicuro per impedirne il ritorno. Tuttavia, poco prima che i titoli di coda inizino a scorrere, un suono familiare risuona nell’aria: il sinistro tintinnio dei piatti della, segno che la sua influenza potrebbe non essere completamente svanita.