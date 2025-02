Mistermovie.it - Mister Movie | Spiegazione della scena post-credits di Elevation

Nel finale di, la battaglia per la sopravvivenza sembra aver trovato una svolta con la scoperta di un’arma efficace contro i Reapers. Tuttavia, laintroduce un colpo diche ribalta completamente le certezze acquisite fino a quel momento, suggerendo che la minaccia è ben lontana dall’essere eliminata.: laapre le porte a un sequel inquietanteDopo la conclusione del conflitto principale, la telecamera si sa su un cielo cupo sopra le Montagne Rocciose. Un gruppo di superstiti osserva con apprensione qualcosa in lontananza. Improvvisamente, delle sagome oscure emergono dalle nuvole: si tratta di nuovi Reapers, diversi da quelli affrontati fino a quel momento.A differenza dei mostri incontrati nel film, che non potevano superare i 2.