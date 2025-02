Mistermovie.it - Mister Movie | Robert De Niro: la leggenda del cinema e le curiosità sulla sua carriera

Deè universalmente riconosciuto come uno degli attori più talentuosi e versatili della storia delsuDe: Un'icona senza tempoCon oltre cinque decenni dialle spalle, ha conquistato diverse generazioni di spettatori grazie alla sua capacità di immergersi completamente nei ruoli. Il suo sodalizio con il regista Martin Scorsese e l'amicizia con Joe Pesci hanno segnato alcune delle pagine più memorabili della settima arte.I film che hanno segnato la suaDai primi successi agli anni '90Deha esordito nel 1968 con Ciao America!, ma il primo grande riconoscimento arriva con Mean Streets (1973), diretto da Scorsese. Da lì in avanti, la sua filmografia si arricchisce di capolavori: Il padrino – Parte II (1974), Taxi Driver (1976), Novecento (1976), Il cacciatore (1978), Toro scatenato (1980), C’era una volta in America (1984), Brazil (1985), Gli intoccabili (1987), Quei bravi ragazzi (1990), Cape Fear (1991) e Casinò (1995), solo per citarne alcuni.