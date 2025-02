Mistermovie.it - Mister Movie | Rachel Zegler è una principessa Disney nel nuovo video del remake live-action di Biancaneve

Leggi su Mistermovie.it

Laha pubblicato unspeciale dedicato alla sua attesissima rivisitazione indi, offrendo un’anteprima della pellicola che arriverà nelle sale il 21 marzo 2025. Il film, ispirato al classico animato del 1937 e alla fiaba originale dei Fratelli Grimm, vede protagonistanel ruolo della celebrerilascia unspeciale deldiLa pellicola riprende la magia dell’originalee i sette nani, riportando sul grande schermo gli amati personaggi Brontolo, Mammolo, Dotto, Gongolo, Eolo, Pisolo e Cucciolo. Tuttavia, questa nuova interpretazione porterà anche elementi inediti, tra cui unpersonaggio maschile di nome Jonathan, interpretato da Andrew Burnap.https://youtu.be/T0xuy2UFwKYAlla regia troviamo Marc Webb, già noto per film come The Amazing Spider-Man (2012) e 500 giorni insieme (2009).