Mister Movie | Nicole Kidman e il suo impegno per le registe donne | 19 collaborazioni in otto anni

Nicole Kidman e il suo impegno per le registe donne: 19 collaborazioni in otto anni

continua a mantenere la sua promessa di supportare lenell'industria cinematografica. Dal 2017, l'attrice ha lavorato conper ben 19 volte, superando di gran lunga il suo obiettivo iniziale di collaborare con una donna dietro la macchina da presa almeno ogni 18 mesi.ed il supporto alleL'attrice premio Oscar ha rivelato che la sua dichiarazione, fatta durante una conferenza stampa a Cannes, si è rapidamente trasformata in unpiù frequente. "Ho detto 'ogni 18 mesi', ma nella mia testa sapevo che sarebbe stato ogni sei mesi o un anno", ha raccontato in un'intervista a Time.Secondo, mantenere la parola data significa agire con determinazione e continuità: "Bisogna rimboccarsi le maniche e farlo. Non si tratta di aspettare il momento perfetto, ma di cogliere ogni opportunità e portarla avanti con coerenza".