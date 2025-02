Mistermovie.it - Mister Movie | Netflix punta in alto con Le Cronache di Narnia: previsti otto film

sembra avere grandi ambizioni per il suo adattamento de Ledi, con una serie diin programma, secondo quanto rivelato recentemente dal CEO di IMAX, Richard Gelfond.Greta Gerwig alla regia di almeno due, ecco quanti saranno ide LeDiNel luglio 2023, la regista di Barbie, Greta Gerwig, è stata annunciata come sceneggiatrice e regista di almeno duebasati sulla celebre saga di C.S. Lewis. Il primo di questiarriverà nei cinema IMAX il giorno del Ringraziamento 2026, con una proiezione esclusiva di due settimane, prima di una distribuzione cinematografica più ampia e, infine, dell’uscita in streaming sudurante le festività natalizie dello stesso anno.Un progetto ambizioso:in totaleSecondo quanto riportato da Deadline,non si limiterà a pochi adattamenti, ma ha in cantiere bendedicati all'universo di