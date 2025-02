Mistermovie.it - Mister Movie | Netflix espande l’universo di Extraction: in arrivo una serie TV con Omar Sy

La saga di, nata come unadi film con Chris Hemsworth, si evolve in un vero e proprio franchise d’azione.ha ufficialmente annunciato la produzione di uno spin-off televisivo ambientato nello stesso universo cinematografico, ma con una novità importante: Chris Hemsworth non sarà il protagonista. Il testimone passerà aSy, attore noto per il successo di Lupin, che sarà il volto principale della nuova.Un nuovo eroe per il franchise di: Chris Hemsworth non sarà il protagonistaSecondo Variety, il progetto sarà diretto da Glen Mazzara, già autore e showrunner di The Walking Dead. La produzione vede coinvolti Anthony e Joe Russo, insieme ad altri nomi di rilievo come Angela Russo-Otstot, Scott Nemes, Chris Castaldi, Sam Hargrave, Eric Gitter e Peter Schwerin.