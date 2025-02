Mistermovie.it - Mister Movie | Jeremy Allen White in trattative per il ruolo di Sgt. Rock nel DCU

Dopo l’abbandono di Daniel Craig, il film Sgt.del DC Universe è alla ricerca di un nuovo protagonista, e il nome che circola con più insistenza è quello di, star di The Bear.sarà il nuovo Sgt.?Secondo The Hollywood Reporter, la Warner Bros. ha preso in considerazionedopo che Craig ha rinunciato al progetto per ragioni non del tutto chiare, anche se si ipotizza che il flop di Queer al botteghino e impegni personali abbiano influenzato la sua decisione.Jeff Sneider di The InSneider ha rivelato cheha ricevuto ufficialmente l’offerta per il. Con le riprese della nuova stagione di The Bear previste fino a marzo, Sgt.potrebbe inserirsi nel suo calendario, dato che la produzione è programmata per l’estate 2025.