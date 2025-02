Mistermovie.it - Mister Movie | Il regista di Parasite Bong Joon Ho parla del nuovo film horror

Mentre l’uscita di Mickey 17 si avvicina, ilpremio OscarHo ha finalmente condiviso nuovi dettagli sul suo prossimo progetto cinematografico. Si tratta di und’azione in fase di sviluppo da quasi 25 anni, che segnerà il suo ritorno al cinema in lingua coreana dopo il successo mondiale dinel 2019.Ho al lavoro su unambientato nella metropolitana di SeulIn una recente intervista con MBC Korea,ha descritto la sequenza d’apertura del, offrendo un primo assaggio dell’atmosfera che il progetto intende creare. La scena si svolge nei vagoni sotterranei della metropolitana di Seul, con un gruppo di persone che corre mentre un'altra folla, vestita in modo simile, si avvicina minacciosamente. Un inizio che promette tensione e adrenalina, confermando la capacità deldi fondere critica sociale e intrattenimento.