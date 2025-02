Mistermovie.it - Mister Movie | Il casting di James Bond: le voci erano errate, mentre Amazon prende il controllo

Leggi su Mistermovie.it

L'universo dista per subire una svolta epocale con l'acquisizione del franchise da parte di. I produttori storici, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, hanno deciso di cedere ilcreativo della saga aMGM Studios, segnando un cambiamento significativo per il celebre agente segreto. Nel frattempo, il prossimo capitolo,26, è ancora in fase di sviluppo, ma il grande interrogativo resta: chi sarà il successore di Daniel Craig?Ildi: leNegli ultimi mesi, molte speculazioni si sono susseguite riguardo al possibile volto del nuovo 007, con Aaron Taylor-Johnson tra i nomi più discussi. Tuttavia, un recente rapporto di Puck ha smentito queste ipotesi, rivelando che nessun attore avrebbe realmente compiuto passi significativi verso l'iconico ruolo.