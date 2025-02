Mistermovie.it - Mister Movie | Eurovision 2025, Marcella Bella in lista?

Leggi su Mistermovie.it

non ha esitazioni: se Olly dovesse rinunciare all’Song Contest, lei sarebbe più che felice di rappresentare l’Italia.si candida per l’: “Se Olly non va, io sono pronta”Durante un intervento su Rai Radio2, ospite di Serena Bortone nel programma 5 in condotta, la cantante ha espresso con determinazione la sua candidatura:"Chi vorrei vedere su quel palco? Non ho dubbi: me stessa. Sono forte, tosta e indipendente."Nonostante il risultato poco favorevole ottenuto a Sanremo, la sua Pelle Diamante sembra incarnare perfettamente l’anima eccentrica e sopra le righe dell’.D’altronde, la cantante siciliana ha già tentato la strada della competizione internazionale lo scorso anno, partecipando a Una Voce per San Marino, sebbene senza successo.