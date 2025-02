Mistermovie.it - Mister Movie | Dune: Awakening, fissata la data di uscita

Funcom ha finalmente svelato ladidi, il nuovo attesissimo survival MMO ambientato nel vasto universo di. Il titolo sarà disponibile a partire dal 20 maggio 2025 su PC tramite Steam, al prezzo di 49,99 dollari. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che offre uno sguardo approfondito su Arrakis e sulla sua imponente scala nel gioco.arriva il 20 maggio 2025 – Disponibile il creatore di personaggiIn aggiunta alladi, Funcom ha reso disponibile lo strumento di creazione del personaggio, scaricabile gratuitamente su Steam. Questa funzione non solo permette ai giocatori di progettare il proprio avatar in anticipo, ma include anche una modalità benchmark per verificare le prestazioni del proprio PC e assicurarsi che possa gestire il gioco senza problemi.