Mister Movie | David Leitch con un nuovo film thriller d’azione per Amazon

David Leitch con un nuovo film thriller d'azione per Amazon

, il regista di Bullet Train e The Fall Guy, è pronto a collaborare conMGM Studios per und'azione. Il progetto, ancora senza titolo, sarà prodotto dalla sua società 87North, in collaborazione con Imagine Entertainment.alla regia di und'azione perMGMSebbene i dettagli siano ancora segreti, una fonte ha rivelato a The Hollywood Reporter che la sceneggiatura, scritta da Mark Bianculli, ruoterà attorno a una banda di rapinatori di banche che sfruttano i social media per documentare i loro colpi, sfidando le autorità in un gioco del gatto e del topo.Bianculli e Imagine Entertainment lavorano al progetto da oltre dieci anni, e con la direzione di, noto per la sua abilità nelle sequenzead alto tasso di adrenalina, ilpromette di essere uno spettacolo adrenalinico.