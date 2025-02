Mistermovie.it - Mister Movie | Data di Uscita Io sono leggenda 2, aggiornamento promettente da Will Smith

Leggi su Mistermovie.it

A distanza di 18 anni dall’del primo film, il sequel di Ioè sempre più vicino a diventare realtà. L’più recente arriva direttamente da, il quale ha confermato che il progetto è attualmente in fase di scrittura e sta procedendo con costanza.Iodi: il sequel prende forma cone Michael B. JordanDurante una recente intervista,ha rivelato di aver trascorso una settimana di incontri con Michael B. Jordan per discutere i dettagli del film. La sceneggiatura è affia Akiva Goldsman, già autore del primo capitolo, che sta lavorando alla trama del nuovo film.e Michael B. Jordan al lavoro sulla sceneggiaturaha parlato con entusiasmo della collaborazione con Jordan, definendolo un attore di grande talento e sottolineando la differenza tra attori e star del cinema, evidenziando come Jordan riesca a incarnare entrambe le qualità.