Missione di pace in Ucraina: "Centomila soldati, anche senza gli Usa"

Roma, 21 febbraio 2025 – Mentre i tavoli delladivisi alla meta infiammano la politica, tra Stati Uniti ed Europa si discutedi una futura forza di peacekeeping in. Il primo ministro britannico Keir Starmer sta facendo la valigia per raggiungere il presidente Donald Trump e presentare un piano anglo-francese che prevede l’invio di 30milaeuropei, e non 100mila come ipotizzato in un primo tempo, per garantire il cessate il fuoco in. Il contingente dovrebbe controllare i confini e le strutture strategiche e avrà in dotazione satelliti, droni, aerei. L’Italia dice sì, ma attraverso il ministro degli Esteri Antonio Tajani sottolinea che ladeve essere sotto l’ombrello dell’Onu. Il generale Giorgio Battisti, già comandante delle Forze Nato di reazione rapida, primo comandante del contingente Italiano in Afganistan, oggi presidente della commilitare del Comitato Atlantico, prova a disegnare lo scenario.