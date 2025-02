Lanazione.it - Misericordia di Marlia. Rinnovate le cariche

Rinnovo delle. La Fraternita didiOdv, in questi giorni ha rinnovato il consiglio direttivo, l’organigramma interno e i due collegi: revisori e probiviri, che resteranno in carica per il quadriennio 2025-2029. Il rinnovamento che, oltre a far registrare alcuni cambiamenti al vertice, ha messo soprattutto in evidenza l’ingresso di nuove forze, di giovani e meno giovani, che si sono subito espressi entusiasti di contribuire al buon andamento dell’associazione. Questo il nuovo consiglio direttivo, presidente: Giuseppe Ricci; vice Lorenzo Miliffi; amministratore: Maria Teresa Matteelli; segretario Gaia Costabile; correttore don Agostino Banducci; consiglieri Maria Rosa Ciucci, Emanuele Andreotti, Luigi Rosi, Nicodemo Cesare Anania, Luigi Frugoli, Matteo Afrone, Viviana Sandra Ciabattari, Tommaso Menicucci che seguiranno e si occuperanno di vari settori: dalla Protezione Civile al banco alimentare, dalle infrastrutture ai trasporti sanitari e sociali, dagli apparecchi elettromedicali alla manutenzione degli automezzi, dai rapporti istituzionali al servizio civile, fino alle manifestazioni per gli anziani.