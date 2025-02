Lopinionista.it - Milleproroghe, Cna: “Urgente confronto con il Governo sulle polizze catastrofali”

ROMA – È necessario aprire con urgenza un tavolo con ilsull’obbligo dellecontro i rischie le calamità naturali. È quanto chiede la Cna dopo l’approvazione definitiva del decretocon il mancato accoglimento da parte dell’esecutivo degli emendamenti trasversali per una proroga. Il termine del 31 marzo – afferma la Cna – non è praticabile, tanto più che ancora manca il decreto per le regole attuative dell’obbligo di polizza. Quasi 4 milioni di imprese potrebbero avere a disposizione al massimo un mese per sottoscrivere i contratti.La richiesta di proroga era motivata dagli elementi di incertezza e dalle carenze della legge. A titolo di esempio le imprese dell’Isola d’Elba che hanno riportati danni nei giorni scorsi a causa del maltempo non avrebbero avuto alcun indennizzo in quanto la pioggia non rientra nei fenomeni coperti dalleobbligatorie.