Ilrestodelcarlino.it - Mille ostacoli per i giovani: "La burocrazia è il più duro"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È il 2020 quando Elia Toni, classe 1995, e il quasi coetaneo Alessandro Gaspari decidono di avviare, nel centro storico di Cesena, un’osteria che riproponga i sapori della cucina della nonna. Partendo dal semplice e infinito presupposto che "gusto, tecnica e recupero sono le basi per un ottimo fondo di carne", la chiamano ‘Osteria Fondo’. Oggi, il locale ha sede in via Pescheria 17 e propone, oltre a un menù mai banale, un programma ricco e variegato di serate ed eventi a tema, alcuni dei quali incentrati sui formaggi, la vera passione del co-founder Elia Toni. Quali difficoltà incontrano dueimprenditori nell’avviare un’attività di ristorazione a Cesena? "Le maggiori difficoltà sono nel reperire e mettere insieme informazioni coerenti. Spesso avevamo la sensazione che ogni ufficio interpellato ci riferisse un’informazione diversa, sembrava quasi.