Quotidiano.net - Milei ragala a Musk la “motosega della burocrazia”. Il miliardario la porta sul palco dei Cpac: “Cerchiamo di fare le cose e anche di divertirci”

Roma, 21 febbraio 2025 - "La" è stato il regalo del presidente argentino Javierad Elon. Il capo di Stato sudamericano ha incontrato il Ceo di Tesla alla convention dei conservatori a Washington (, dove sabato pomeriggio paleràla premier italiana Giorgia Meloni).ha voluto così sottolineare la sua approvazione al lavoro di tagli alla spesa chesta effettuando negli Stati Uniti. Elon(L) holds a chainsaw alongside Argentine President Javierduring the annual Conservative Political Action Conference () at the Gaylord National Resort & Convention Center at National Harbor in Oxon Hill, Maryland, on February 20, 2025. (Photo by SAUL LOEB / AFP) I due in realtà al Gaylord convention centrer si sono incontrati per caso, non era previsto dall'agenda ufficiale, dai video postati si vedesalutare con un “Ciao, amico”e per poi abbracciarlo.