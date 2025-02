Panorama.it - Milano sicura. Ma nella notte un altro giovane aggredito e accoltellato

Ancora un’aggressione a, ancora unavittima. L’ennesima rapina conclusasi in tragedia si è consumatoserata di giovedì, nei pressi del parco antistante al centro commerciale Merlata Bloom (zona Cascina Merlata). Il ragazzo 19enne,ripetutamente e derubato, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove al momento non risulta in pericolo di vita.Erano all’incirca le 21 quando il 19enne è stato circondato da un gruppo di cinque giovani, probabilmente di origine nordafricana, che per rubargli il cellulare e il monopattino elettrico su cui viaggiava lo hannopiù volte al petto, alla testa e alla mano. Ancora non chiara la dinamica dell’aggressione, sta di fatto che dopo averile avergli rubato lo smartphone e il monopattino i cinque aggressori si sono dileguati.