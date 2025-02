Liberoquotidiano.it - Milano, sequestrati 3.600 pallets contraffatti e oscurati siti rivenditore

I finanzieri del Comando Provinciale di, su delega della Procura, hanno sequestrato oltre 3.600nei confronti di un'azienda milanese attiva nel recupero per il riciclaggio di rottami e cascami metallici, procedendo contestualmente al sequestro del sito internet della società, disposto dal gip attraverso l'oscuramento delle pagine web. I provvedimenti cautelari giungono al termine di un'indagine svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di, coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo lombardo, che ha permesso di accertare come la società avesse detenuto e posto in vendita sul proprio sito webo alterati recanti i marchi “EPAL” (European pallet association), associazione che riunisce i principali produttori di bancali in legno in Europa e che garantisce la qualità e la sicurezza, “FITOK” e “IPPC/FAO”, che certificano il rispetto di misure fitosanitarie che garantiscono l'utilizzo di un legno per la produzione diprivo di organismi nocivi e aderenti alla normativa dello specifico settore.