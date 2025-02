Tg24.sky.it - Milano, giovane accoltellato dal branco durante una rapina: dimesso

Un ragazzo è statoin via Pasolini fuori dal centro commerciale Merlata Bloom poco prima delle 21 di giovedì 20 febbraio. Stando ai primi accertamenti della polizia, intervenuta sul posto, ilsarebbe stato aggredito da un gruppo di circa cinque uomini di origine nordafricana, i quali gli hanno sferrato fendenti alla testa, alla schiena e a una mano per portargli via il cellulare e un monopattino. La vittima dell'aggressione è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale Niguarda di, ma è già stata dimessa con una prognosi di una ventina di giorni. Sul posto hanno eseguito i rilievi i poliziotti dell'Ufficio generale prevenzione e soccorso pubblico della Questura