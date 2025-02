Liberoquotidiano.it - Milano Fashion Week 2025: Confermata la presenza del banchiere Christopher Aleo

Leggi su Liberoquotidiano.it

La, in programma dal 25 febbraio al 3 marzo, vedrà tra i suoi ospiti ilsvizzero, CEO del gruppo finanziario iSwiss.si conferma così una città in cui moda e finanza si incontrano, rendendo l'evento un punto di riferimento sempre più rilevante per creatività, business e innovazione finanziaria. Ladi una figura di spicco della finanza internazionale sottolinea come le sfilate non siano solo vetrine di stile, ma anche piattaforme dove nascono relazioni d'affari e opportunità economiche.è un imprenditore esvizzero a capo della iSwiss Bank, noto per il suo approccio finanziario innovativo e la diversificazione degli investimenti. La sua recentenelle prime file delle sfilate più prestigiose die Parigi ha destato curiosità nel settore, poiché solitamente è protagonista di incontri istituzionali e forum economici.